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Spor

Bordo-mavili ekip MKE Ankaragücü mesaisine başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Bordo-mavili ekip MKE Ankaragücü mesaisine başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik ısınmayla başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon pas çalışması ile tamamlandı.

Bordo-mavili takımın, ligin 32. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yaptığı maçta süre almayan oyuncular ise tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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