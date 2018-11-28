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Boris Rotenberg: Galatasaray iyi bir takım ama kim daha iyi hazırlanırsa o kazanacak

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Lokomotiv Moskova'da Boris Rotenberg, hedeflerinin grup 3.lüğü olduğunu belirtti.

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Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacak olan Lokomotiv Moskova'da savunma oyuncusu Boris Rotenberg, maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Boris Rotenberg, ''Galatasaray karşısında kendimize güveniyoruz. Sahada savaşacağız ve bu savaşa kim daha çok hazırsa, o kazanacak. Lokomotiv'in büyük bir takım olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Taraftarlar, uzun bir zamandır Şampiyonlar Ligi'ni bekliyorlardı. Onlara artık ilk galibiyeti armağan etmemiz lazım.'' şeklinde konuştu.

''GALATASARAY İYİ BİR TAKIM AMA...''

UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istediklerini belirten Rotenberg, ''Futbolcuların üzerinde her zaman baskı vardır. Zaten bu baskıyı yapamayan başka iş yapsın, sahada olmasın. Bize göre her maç bir tatildir. Galatasaray iyi bir takım ama kim daha iyi hazırlanırsa o kazanacak. Avrupa Ligi'ne gitmeyi gerçekten çok istiyoruz. Hazırlığımız bu yönde.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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