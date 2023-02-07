Borja Sainz: Beklemediğiniz ve nasıl tepki vereceğinizi bilmediğiniz bir durum

Giresunspor forması giyen Borja Sainz, İspanyol basınında Türkiye'de yaşanan deprem felaketini anlattı.

Sainz, "Pazartesi ailemden, İspanya'dan gelen mesajla uyandım. Ardından öğlende depremi hissettik. Televizyonun, yatakların, lambanın sallanması... Korkuyorsunuz çünkü nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Haberleri de görünce işler daha da tuhaflaştı." dedi.

"Hala korkuyorum." diyen 21 yaşındaki futbolcu, "Beklemediğiniz ve nasıl tepki vereceğinizi bilmediğiniz bir durum. Ama ben iyiyim, antrenör ve arkadaşlarım da iyi. Sakinleşmek için mümkün olan en kısa sürede eve dönmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İki hafta önce Adana Demirspor ile oynadıklarını hatırlatan Sainz, "İki hafta önce orada oynadık, orası deprem bölgesi. Kayıp olan ve haber alınamayan futbolcular var. Umarım Tanrı yardım eder ve güvende olurlar. Tam bir kaos. Kimse bunu beklemiyordu. Birçok insan, yardıma ihtiyacı olanlar için o bölgeye gidiyor." ifadelerini kullandı.