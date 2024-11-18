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Spor

Borja Sainz için transfer açıklaması

Norwich City forması giyen başarılı futbolcu Borja Sainz için kulübün başkanı Mark Attanasio açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2024 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Borja Sainz için transfer açıklaması
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İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Borja Sainz için transfer açıklaması geldi.

İngiliz ekibinin başkanı Mark Attanasio, Sainz'ı ara transfer döneminde satma düşünceleri olmadığını söyledi.

"BİZİM İÇİN ERKEN OLUR"

Ağustos ayında kulübün yönetimini devralan Attanasio, "Borja Sainz'ı ocak ayında satmamıza gerek yok. Bizim için her şeyi yapıyor, 90 dakika koşuyor. Harika bir karakteri var. Bu yüzden bir noktada yoluna devam etmek isterse bunu yapabiliriz ancak ocak ayı bizim için erken olur diye düşünüyorum." dedi.

SÖZLEŞMESİ

Norwich City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Borja Sainz'ın güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda adı Galatasaray'la da geçen Sainz, bu sezon Norwich City'de çıktığı 17 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

GİRESUNSPOR'DA OYNADI

Türkiye'de daha önce 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen Sainz, Karadeniz ekibinde çıktığı 34 maçta 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

  • Borja Sainz
  • Mark Attanasio
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