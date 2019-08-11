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Borja'dan gelirim sözü

Kartal, golcü adayları arasındaki Wilczek ile görüşmeyi sürdürürken, Palmeiras’ın forvet oyuncusu için de devreye girdi. Borja, “Siz kulübümle anlaşın, ben gelirim” dedi.

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BEŞİKTAŞ, transferde biraz geç de açılsa üst üste hamlelerle önce savunma sorununu halletti. Sağ beke Douglas’ı, stopere Viktor Ruiz’i, sol beke de Pedro Rebocho’yu alan Siyah-Beyazlılar şimdi de hücum hattına yoğunmaştı. Birçok isim üzerinde çalışmalar sürdüren Kartal, Brondby’de forma giyen Polonyalı Kamil Wilczek ile ilk girişimini yaparken, ikinci olarak listede yer alan golcünün ise Palmeiras’ta oynayan Miguel Borja olduğu öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu için ilk girişimlerin olumlu olduğu ifade edildi.

750 BİN EURO KİRALAMA TEKLİFİ

Yönetimin, Palmeiras’ın kapısını kiralama teklifi ile çaldığı ve 750 bin euro teklif ettiği kaydedildi. Kartal, 26 yaşındaki golcüye de senelik 1 milyon euro ödeme taahhüdünde bulundu. Borja’nın teklifi prensipte kabul ettiği ve “Ben Beşiktaş’ta oynamaya hazırım. Siz önce kulübümle anlaşın. Sonrası kolay” cevabını verdiği bildirildi. Borja’nın Palmeiras ile 2 yıllık daha anlaşması olduğu, ayrıca 2 yıllık da kulüp opsiyonu olduğu öğrenilirken, Brezilyalı yöneticiler kabul ederse, Borja transferi için engel kalmayacak.

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