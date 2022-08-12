Borussia Dortmun, Freiburg deplasmanında 3 golle kazandı

Bundesliga'nın ikinci haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'un konuğu oldu.

Mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 3-1 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Bynoe-Gittens, 84. dakikada Moukoko ve 88. dakikada Wolf kaydetti.

Freiburg'un tek golü 35. dakikada Gregoritsch'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Edin Terzic, Borussia Dortmund'un başında çıktığı son 9 Bundesliga maçını kazanarak 'en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör' olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı. Bu rekor daha önce Jürgen Klopp'a aitti.