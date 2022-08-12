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Spor

Borussia Dortmun, Freiburg deplasmanında 3 golle kazandı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Freiburg'u 3-1 mağlup etti.

12 Ağustos 2022 Cuma 23:38 - Güncelleme:
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Bundesliga'nın ikinci haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'un konuğu oldu.

Mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 3-1 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Bynoe-Gittens, 84. dakikada Moukoko ve 88. dakikada Wolf kaydetti.

Freiburg'un tek golü 35. dakikada Gregoritsch'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Edin Terzic, Borussia Dortmund'un başında çıktığı son 9 Bundesliga maçını kazanarak 'en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör' olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı. Bu rekor daha önce Jürgen Klopp'a aitti.

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