Borussia Dortmund 2023'e fırtına gibi girdi

Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, yeni yılda oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Son mağlubiyetini 11 Kasım 2022'de Borussia Mönchengladbach karşısında alan sarı-siyahlılar, 2023 yılında Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bundesliga'da son olarak Hoffenheim'ı 1-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran ve puanını 46'ya yükselten Dortmund, averajla Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi 1-0, Almanya Kupası son 16 turunda ise Bochum'u 2-1'lik skorla yendi.
Edin Terzic yönetimindeki Dortmund'da, İngiliz oyuncu Jude Bellingham ile Alman forvet Julian Brandt sergiledikleri performansla öne çıkıyor. 19 yaşındaki orta saha Bellingham, 30 maçta 10 gol ve 6 asist kaydederken, 26 yaşındaki forvet Julian Brandt ise 30 müsabakada 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımın diğer skorer oyuncuları ise 6'şar kez fileleri havalandıran Youssoufa Moukoko ve Karim Adeyemi oldu.