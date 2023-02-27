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Spor

Borussia Dortmund 2023'e fırtına gibi girdi

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 2023 yılında çıktığı 9 müsabakanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
Borussia Dortmund 2023'e fırtına gibi girdi
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Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, yeni yılda oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Son mağlubiyetini 11 Kasım 2022'de Borussia Mönchengladbach karşısında alan sarı-siyahlılar, 2023 yılında Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da son olarak Hoffenheim'ı 1-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran ve puanını 46'ya yükselten Dortmund, averajla Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi 1-0, Almanya Kupası son 16 turunda ise Bochum'u 2-1'lik skorla yendi.

BELLİNGHAM VE BRANDT ÖNE ÇIKIYOR

Edin Terzic yönetimindeki Dortmund'da, İngiliz oyuncu Jude Bellingham ile Alman forvet Julian Brandt sergiledikleri performansla öne çıkıyor. 19 yaşındaki orta saha Bellingham, 30 maçta 10 gol ve 6 asist kaydederken, 26 yaşındaki forvet Julian Brandt ise 30 müsabakada 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımın diğer skorer oyuncuları ise 6'şar kez fileleri havalandıran Youssoufa Moukoko ve Karim Adeyemi oldu.

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