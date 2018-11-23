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Borussia Dortmund 23 milyon Euro karşılığında Paco Alcacer'in bonservisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, İspanyol futbolcu Paco Alcacer'in bonservisini aldı.

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Alman ekibinden yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiraladıkları 25 yaşındaki futbolcunun 23 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.     

Bundesliga'da lider durumdaki Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta forma giyen Alcacer, 9 gol attı.

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