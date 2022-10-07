İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5847
  • EURO
    18,2312
  • ALTIN
    1023.05
  • BIST100
    3575.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisinin yayıncısı belli oldu
Spor

Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisinin yayıncısı belli oldu

Bundesliga 9.hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Dev derbi heyecanı Tivibuspor'da yayınlanacak.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisinin yayıncısı belli oldu
ABONE OL

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin beklediği Bundesliga'da Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisini ekranlara getiriyor.

Sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Münih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor. 2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.

Bundesliga'da kıran kırana şampiyonluk yarışı

Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Münih üçüncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise dördüncü sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.