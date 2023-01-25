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Spor

Borussia Dortmund deplasmandan galibiyetle dönüyor!

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Mainz'e konuk olan Borussia Dortmund rakibini 2-1 mağlup etti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Borussia Dortmund deplasmandan galibiyetle dönüyor!
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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Dortmund maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Mainz 2. dakikada Jae-Seong Lee ile öne geçti. Borussia Dortmund, bu gole 4. dakikada Julian Ryerson ile karşilik verdi.

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+3'te sahneye çıkan Giovanni Reyna, Dortmund'un sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, 31 puana yükseldi. Mainz 05 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bayer Leverkusen ile deplasmanda karsılasacak. Mainz. sahasında Bochum ile karsılaşacak.

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