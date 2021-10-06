Borussia Dortmund Erling Haaland'ı bırakmıyor! 15 milyon euro...

6 Ekim 2021 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:04

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund, transferin gözde ismi 8 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın maaşını 15 milyon Euro'ya yükselterek gelecek sezon da takımda tutmayı planlıyor.

Real Madrid'in özellikle Mbappe ile birlikte takımda görmek istediği isimlerden biri olan ve aynı zamanda Manchester City'nin de listesinde bulunan Norveçli golcü için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bild'in haberine göre, Dortmund formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratmaya devam eden golcünün ne karar vereceği merak edilirken, Dortmund'un da harekete geçtiği ortaya çıktı. Alman kulübü yıldız futbolcuyu kadrosunda tutabilmek için maaşında artışa gitmeye karar verdi.