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Spor

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, RB Salzburg'ta forma giyen 20 yaşındaki golcü Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

10 Mayıs 2022 Salı 19:00 - Güncelleme:
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Borussia Dortmund, Manchester City'ye transferi açıklanan Erling Haaland'ın yerini hemen doldurdu.

Alman temsilcisi, RB Salzburg'tan Karim Adeyemi transferinin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Dortmund'un bu transfer için 38 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Kulübün duyurusunda açıklamalarına yer verilen 20 yaşındaki santrfor, "Küçük bir çocukken, Borussia Dortmund'un oynadığı tempolu futboldan çok etkilenmiştim. Bu yüzden Borussia Dortmund'un bana olan ilgisini öğrendiğimde karar vermem kolay oldu. 5 yıllık sözleşmeyi imzalamamın nedeni, fantastik Dortmund taraftarlarının desteğiyle orta vadede şampiyonluğu oynayabilecek ve kazanabilecek, heyecan verici bir takım olacağımıza inanıyorum." dedi.

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