İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 5 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5677
  • EURO
    15,5533
  • ALTIN
    788.501
  • BIST100
    1943.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund evinde Bayer Leverkusen'e farklı yenildi
Spor

Borussia Dortmund evinde Bayer Leverkusen'e farklı yenildi

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 5-2 mağlup oldu ve lider Beyern Münih ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 20:25 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 20:25
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'e 5-2 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Bayer Leverksuen, 11. dakikada Manuel Akanji (kendi kalesine), 20. dakikada Florian Wirtz, 28. dakikada Robert Andrich, 53. dakikada Jonathan Tah ve 87. dakikada Mousa Diaby'nin golleriyle karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlıların gollerini ise 16. dakikada Jeremie Frimpong (kendi kalesine) ile 89. dakikada Steffen Tigges attı.

Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Borussia Dortmund, 43 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile 52 puanı bulunan lider Bayern Münih arasındaki fark 9'a çıktı.

Puanını 38'e çıkartan Bayer Leverkusen ise üçüncü sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.