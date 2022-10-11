İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2022 Çarşamba / 17 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5625
  • EURO
    18,0568
  • ALTIN
    993.861
  • BIST100
    3571.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund evinde Sevilla ile yenişemedi
Spor

Borussia Dortmund evinde Sevilla ile yenişemedi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında evinde konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

11 Ekim 2022 Salı 23:57 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde Sevilla ile yenişemedi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla'da teknik direktör Sampaoli ilk maçına çıkarken ispanyol ekibi 18. dakikada Nianzou ile öne geçti. 35. dakikada Bellingham Dortmund'a beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da gole çok yaklaştığı pozisyonlar üretse de sonuç değişmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Dortmund puanını 7'ye, Sevilla ise 2'ye çıkardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.