Borussia Dortmund evinde tek golle kazandı

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 00:50

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 26. haftasında Arminia Bielefeld'i Signal Iduna Parkt'ta ağırladı.

Sarı siyahlılar, 21. dakikada Marius Wolf'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bir maç eksikle 53 puanlı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Arminia Bielefeld ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

LEİPZİG DEPLASMANDA 6 GOL ATTI



Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmada Leipzig, deplasmanda Greuther Fürth'ü 6-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 4. dakikada Jamie Leweling ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig, 17. dakikada Andre Silva, 32. dakikada Emil Forsberg, 35. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Benjamin Henrichs, 59. dakikada Mohamed Simakan ve 69. dakikada Christopher Nkunku ile 6 gol buldu.

Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarıp, averajla 4. sıraya yükseldi. Greuther Fürth ise 14 puanla 18. sırada yer alıyor.