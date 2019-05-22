Borussia Dortmund iki günde 3 transfer yaptı

Gelecek sezon Almanya Ligi'nde şampiyon olmak isteyen Borussia Dortmund, Nico Schulz'un ardından iki transfer daha gerçekleştirdi. Borussia Dortmund, Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard ve Alman Julian Brandt'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'taki kontratının bitmesine bir sezon kalan 26 yaşındaki Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Julian Brandt ise 5 yıllık kontratın altına imzasını attı.

İki oyuncunun da bonservis bedeline ilişkin açıklama yapılmadı ancak Alman basını, iki transferin de 25'er milyon euro karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.

İKİ GÜNDE 52 MİLYON EURO

Hoffenheim'in 26 yaşındaki sol beki Nico Schulz'u 27 milyon euroya kadrosuna katan Dortmund, Julian Brandt ve Thorgan Hazard için de 25'er milyon euro ödeyerek iki günde 77 milyon euroluk transfer harcaması yaptı.

Öte yandan Alman basınında Christian Pulisic'in Chelsea'ye gidişinden 64 milyon euro kazanan Dortmund'un, 3 transferden sonra daha önemli hamleleri de olacağı ve Bundesliga şampiyonluğu için iddialı bir ekip kuracağı belirtildi.

THORGAN HAZARD'IN KARİYERİ

Chelsea'nin, 2012 yazında ağabeyi Eden Hazard gibi bonservisini aldığı Belçikalı milli futbolcu, 2 sezon boyunca ülkesinin Zulte Waregem, 5 sezon boyunca da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde oynadı.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach formasıyla 182 maçta 46 gol kaydetti.

JULIAN BRANDT'IN KARİYERİ

Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti.

(AA)