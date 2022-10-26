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Spor

Borussia Dortmund, Manchester City ile yenişemedi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında evinde konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Manchester City ile yenişemedi
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Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Dortmund ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

Grupta liderlik mücadelesi olarak değerlendirilen kapışmada gol sesi çıkmazken Manchester City, 58. dakikada Mahrez ile bir penaltı atışından ise yararlanamadı.

Karşılaşma boyunca Manchester City, yüzde 70 topla oynama oranına yükselmesine rağmen Dortmund'un rakip kaleye daha fazla gol pozisyonu üretmesi maçın dikkat çeken notları arasına girdi.

Bu sonuçla Manchester City 11 puana yükselirken Dortmund ise puanını 8'e çıkardı.

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