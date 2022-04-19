Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck transferinde mutlu sona yakın

Borussia Dortmund'un Freiburg'tan Nico Schlotterbeck ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Bild'in haberine göre Bayern Münih'in de transfer hedefindeki 22 yaşındaki futbolcunun Dortmund'a daha yakın olduğu ifade edildi. Alman medyasının haberinde Dortmund ile Freiburg arasındaki görüşmelere dair detay ise verilmedi.

BAYERN KARARSIZ KALDI

Bayern Münih'te yöneticilerin Alman savunma oyuncusunun Bavyera devinde oynamak için yeterli kalitesin olup olmadığı konusunda kararsız kaldıkları ve transferden vazgeçtikleri belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ BİTİYOR

Bu sezon 32 maça çıkan Schlotterbeck, 4 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcunun 2023 yılına kadar Freiburg ile sözleşmesi devam ediyor.

İLK TRANSFER BAYERN'DEN

Borussia Dortmund, bu sezon ilk transferini Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Niklas Süle ile yapmıştı. Süle, gelecek sezondan itibaren Dortmund forması giyecek.