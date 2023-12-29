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Spor

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i resmen açıkladı

Alman ekibi Borussia Dortmund, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in, Teknik Direktör Edin Terzic'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacağını açıkladı.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i resmen açıkladı
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Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörü Armin Reutershahn'ın kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Reutershahn'ın görevi bırakmasının ardından Dortmund temsilcisi, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in Terzic'in yardımcı antrenörü olarak göreve getirildiğini resmi internet sitesinden açıkladı. Terzic'in ekibinde Nuri Şahin'in yanı sıra Sven Bender'in de görev alacağı ifade edildi. Borussia Dortmund'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund 2024 yılı öncesi teknik kadrosunda değişiklik yaptı. Nuri Şahin ve Sven Bender, Teknik Direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörleri olarak görev yapacak" denildi.

Nuri Şahin, 2021-2022 sezonundan bu yana Antalyaspor'un başında görev alıyordu.

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