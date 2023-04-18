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Spor

Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini'yle anlaştı

Borussia Dortmund, Gladbach ile sözleşmesi sona erecek olan Ramy Bensebaini ile anlaşmaya vardı. Dortmund takımı bonservisi elinde olan sol beki bedelsiz bir şekilde kadrosuna katacak.

18 Nisan 2023 Salı 19:25 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini'yle anlaştı
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Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın yıldız oyuncusu Ramy Bensebaini ile anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 28 yaşındaki Cezayirli sol bek oyuncusu Bensebaini, kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirdi. Cezayirli sol bek, kendisini isteyen Dortmund ile anlaşma sağladı.

Kulübüyle sözleşme imzalamamasını fırsat bilen Dortmund, bonservisi elinde olan sol beki kadrosuna katarak önemli bir atılım yaptı.

Avrupa'da Montpellier ve Rennes formalarını da giyen Bensebaini, 2019 yazında 8 milyon euro karşılığında Gladbach'a transfer olmuştu.

Bensebaini, bu sezon 24 Bundesliga maçında 5 gol atmayı başardı.

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