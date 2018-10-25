Borussia Dortmund sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı oynanan maçlarla sona erdi.
İşte toplu sonuçlar:
A GRUBU
Borussia Dortmund 4-0 Atletico Madrid
Club Brugge 1-1 Monaco
B GRUBU
Barcelona 2-0 Inter
PSV 2-2 Tottenham
C GRUBU
Liverpool 4-0 Kızılyıldız
Paris Saint Germain 2-2 Napoli
D GRUBU
Galatasaray 0-0 Schalke 04
Lokomotiv Moskova 1-3 Porto
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