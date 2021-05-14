Borussia Dortmund Sancho ve Haaland'la kupaya uzandı

AA 14 Mayıs 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:23

Almanya Kupası finali başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Leipzig ile Borussia Dortmund arasında oynandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 5. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 28. dakikada Erling Haaland ve 45+1. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 71. dakikada Dani Olmo ile bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi.

Borussia Dortmund 87. dakikada Haaland'ın attığı golle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Borussia Dortmund 1965, 1989, 2012 ve 2017'den sonra 5. kez Almanya Kupası'nı kazanmış oldu.

Leipzig ise 2019'un ardından ikinci kez final oynadı.