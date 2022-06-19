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Spor

Borussia Dortmund, Sebastian Haller'in peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmun'un Ajax'ta forma giyen golcü Sebastian Haller'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

19 Haziran 2022 Pazar 18:02 - Güncelleme:
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Ajax'ta gösterdiği performansla üst düzey kulüplerin radarına giren Sebastian Haller için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

BEKLENTİ EN AZ 35 MİLYON EURO

Haberde, Alman ekibinin 33 milyon Euro vermeye hazır olduğu kaydedilirken, Hollanda ekibinin 35 milyon Euro'nun altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceği ifade edildi.

GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Erling Haaland'ın boşluğunu Haller ile doldurmak isteyen Dortmund, bu transferi tamamlamak için girişimlerini hızlandırdı.

BAYERN İLE MİLAN DA İLGİLENİYOR

İtalyan basını da oyuncu ile Bayern Münih ve Milan'ın da ilgilendiği, İtalyanlar için 35 milyon Euro'nun sorun olmadığı kaydedildi.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla çıktığı 43 maçta, 34 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.

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