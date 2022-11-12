Borussia Dortmund üst üste 2. kez mağlubiyet aldı

Bundesliga'nın 15. hafta açılışında Borussia Mönchengladbach, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

Borussia-Park'ta oynanan maçı Borussia Mönchengladbach 4-2 kazandı ve haftayı galibiyetle açan taraf oldu.

4. dakikada Hofmann ile öne geçen ev sahibi ekibe karşılık olarak Dortmund, Brandt ile 19'da beraberliği yakaladı. 26. dakikaya gelindiğinde Bensebaini Borussia Mönchengladbach'ı bir kez daha öne geçirdi. 30'da Thuram farkı ikiye çıkardı. 32'de Schlotterbeck'in golüyle ilk yarı 3-2 sona erdi.

İkinci yarıya 46. dakikada Kone'nin golüyle başlayan Monchengladbach skoru korumayı başardı ve sahadan 4-2'lik balibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Dortmund üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 25 puanda kalırken Monchengladbach ise 22 puana yükseldi.