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Spor

Borussia Dortmund yarı finalde

Borussia Mönchengladbach'ı Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 yenen Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda son dörde kaldı.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:28
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Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

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