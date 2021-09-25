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Spor

Borussia Dortmund'a Mönchengladbach çelmesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda rakibi olan Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach'a 1-0 yenildi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 22:03 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:03
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 1-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 37. dakikada Denis Zakaria'nın attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'da 40. dakikada Mahmoud Dahoud'un ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sarı-siyahlı takım karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 12 puanda kaldı.

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