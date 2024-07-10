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Spor

Borussia Dortmund'a transferde sakatlık engeli

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy'i transfer etmek üzere sağlık kontrolünden geçirdi. Yıldız oyuncuya yapılan testlerde sakatlık tespit edildi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'a transferde sakatlık engeli
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Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşmaya varmıştı. Guirassy'i sağlık kontrolünden geçiren Alman ekibine şok bir haber geldi.

Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Gineli golcü Guirassy'nin sakatlığı ortaya çıktı.

Dortmund kulübü yaptığı açıklamada, 'Serhou Guirassy'nin sağlık kontrolleri sırasında daha fazla incelenmesi gereken bir sakatlık tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine Borussia Dortmund'un oyuncunun sakatlığı sonrası transferde beklemeye geçerek tecrübeli ismin sakatlığını araştırma kararı aldı.

Borussia Dortmund, Guirassy'i 17.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.

  • Serhou Guirassy
  • transfer
  • sağlık kontrolü

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