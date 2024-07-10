Borussia Dortmund'a transferde sakatlık engeli

Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşmaya varmıştı. Guirassy'i sağlık kontrolünden geçiren Alman ekibine şok bir haber geldi.

Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Gineli golcü Guirassy'nin sakatlığı ortaya çıktı.

Dortmund kulübü yaptığı açıklamada, 'Serhou Guirassy'nin sağlık kontrolleri sırasında daha fazla incelenmesi gereken bir sakatlık tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine Borussia Dortmund'un oyuncunun sakatlığı sonrası transferde beklemeye geçerek tecrübeli ismin sakatlığını araştırma kararı aldı.

Borussia Dortmund, Guirassy'i 17.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.