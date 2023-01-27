İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8206
  • EURO
    20,4528
  • ALTIN
    1168.28
  • BIST100
    5025.02
Spor

Borussia Dortmund'da genç yetenek!

Borussia Dortmund, Belçika 1. Ligi (Jupiler Pro League) ekibi Anderlecht'ten 16 yaşındaki futbolcu Julien Duranville'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da genç yetenek!
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Anderlecht'in genç futbolcusu Duranville'i renklerine bağladı. Her iki kanatta da oynayabilen 16 yaşındaki oyuncu, Anderlecht 2 takımıyla bu sezon Belçika 2. Ligi'nde (Challenger Pro League) 4 maçta 1 gol, A takım ile ise Jupiler Pro League'de 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

Sebastian Kehl: "Bizim renklerimizi giymesinden çok memnunuz"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Duranville'in transferine ilişkin kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Julien ve ailesinin bize büyük güven duymasından ve artık bizim renklerimizi giymesinden çok memnunuz. Julien, büyük potansiyel gördüğümüz hızlı, teknik olarak güçlü bir kanat oyuncusu. Geçmişte birkaç kez yaptığımız gibi, onun potansiyelinden yararlanmak ve gelişimini desteklemek için önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmak istiyoruz. Şimdiki odak noktamız genç yetenekler. Julien'i profesyonel kadromuza ve yeni ortama mümkün olan en kısa sürede entegre etmek ve onu kademeli olarak Bundesliga seviyesine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.