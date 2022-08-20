Borussia Dortmund'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılmayı planlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Mirror'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın ismi son zamanlarda Borussia Dortmund ile anılırken Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE BÜYÜLEYİCİ BİR FİKİR AMA..."



Watzke, taraflar arasında bir temasın olmadığını belirterek şu sözlerle haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi: "Onu bir futbolcu olarak çok beğeniyorum, Cristiano Ronaldo'yu Signal Iduna Park'ta oynarken görmek, kesinlikle büyüleyici bir fikir. Ancak taraflar arasında herhangi bir temas yok. O yüzden bundan sonra bu konuyu konuşmayı bırakmalıyız."

AVRUPA DEVLERİ İLE ANILDI



Manchester United'dan ayrılacağına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea, Atletico Madrid ve Sporting gibi Avrupa ekipleri ile anılmış ancak hiçbir kulüpten Portekizli yıldıza yönelik bir transfer hamlesi gerçekleşmemişti.

MANCHESTER UNİTED KALMASINI İSTİYOR



Ronaldo'nun isteğine rağmen Manchester United, yıldız isimle yolları ayırmayı düşünmüyor ve 2022-23 sezonunda kadrolarının önemli bir parçası olacağına inanıyor.