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Spor

Borussia Dortmund'dan depremzedeler için bağış kampanyası

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Hertha Berlin ile oynayacağı maçta giyeceği siyah renk formaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için satışa çıkaracak.

AA17 Şubat 2023 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'dan depremzedeler için bağış kampanyası
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için açık artırmayla satışa çıkaracak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen depremlerin şimdiden son yüz yılın en kötü doğal afetleri arasında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, kulübün, depremzedelere bir kez daha yardım etmek için 19 Şubat Pazar günü Hertha Berlin ile yapılacak karşılaşmada oyuncuların giyeceği "özel formaları" açık artırmaya çıkarmaya karar verdiği aktarıldı.

Taraftarların Türkiye'de ve Suriye'deki insanlara yardım etmek için bağışta bulunmaları için de çağrı yapıldı.

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