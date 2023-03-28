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Spor

Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham hamlesi

İngiliz yıldız Jude Bellingham oynadığı oyun ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmesi üzerine Borussia Dortmund yönetimi sözleşmesinin yenilenmesi için harekete geçti.

28 Mart 2023 Salı 18:09 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham hamlesi
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Borussia Dortmund, performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Jude Bellingham için harekete geçti.

Alamn devi, İngiliz yıldızı ucuz bir fiyata kaptırmamak için sözleşmesini yenilecek ve anlaşmaya ciddi bir serbest kalma maddesi ekleyecek.

Bild'de yer alan habere göre; Dortmund ile kontratı 2025'te sona eren Bellingham'a yıllık 15 milyon euroluk yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak.

19 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinde ayrıca, 150 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de yer alacak.

Oyuncu tarafı ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak olan Alman devi, mutlu sona ulaşmak için tüm kozlarını kullanacak.

Bellingham, Dortmund ile çıktığı toplam 124 maçta 20 gol ve 24 asist yaptı.

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