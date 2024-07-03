Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Almanya'dan haber geldi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund; Beşiktaş, Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri Salih Özcan ile ilgileniyor.

Alman devi, birçok takımın kadrosuna katmak istediği milli oyuncunun bonservisini belirledi.

DORTMUND 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Borussia Dortmund'un Salih Özcan için yaklaşık 10 milyon euro istediği yazıldı.

TURNUVA SONRASI NETLEŞECEK

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren başarılı orta sahanın turnuvanın ardından geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki ön liberonun Dortmund ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alman ekibiyle şu ana kadar 70 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.