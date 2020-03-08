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Spor

Borussia Dortmund'tan kritik galibiyet

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

08 Mart 2020 Pazar 00:27 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 00:27

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.

Sarı-siyahlılar, 8. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Borussia Dortmund, 71. dakikada Achraf Hakimi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci sıraya yükselen sarı-siyahlılar, puanını 51'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanda kaldı.

BUNDESLİGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Freiburg da ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup etti.

Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile 0-0, Hertha Berlin sahasında Werder Bremen ile 2-2 ve Schalke 04 evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 25. hafta, yarın oynanacak Bayern Münih- Augsburg ve Mainz 05-Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 

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