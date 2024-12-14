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Spor

Borussia Mönchengladbach evinde dört köşe

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, sahasında Holstein Kiel'i 4-1 mağlup etti.

14 Aralık 2024 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Borussia Mönchengladbach evinde dört köşe
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Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel'i konuk etti.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 1'de Tim Kleindienst, 26'da Robin Hack ile 43 ve 79'da Alassane Plea kaydetti. Holstein Kiel'in tek golünü ise 30'da Armin Ggovic attı.

Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı. Holstein Kiel, 5 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Holstein Kiel, Augsburg'u konuk edecek.

  • Borussia Mönchengladbach
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  • Almanya Bundesliga

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