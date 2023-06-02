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Spor

Borussia Mönchengladbach'ta Daniel Farke dönemi sona erdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Daniel Farke ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Borussia Mönchengladbach'ta Daniel Farke dönemi sona erdi
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Daniel Frake ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Daniel Farke ile iş birliğinin sonlandırıldığı ifade edilerek, birlikte ve ayrıntılı şekilde yapılan sezon analizinin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Roland Virkus, yoğun görüşmelerden sonra Frake ile yollarının ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.

Farke, sezon başında göreve getirilmiş ve 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Borussia Mönchengladbach, 2022-2023 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı.

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