Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yürütülen ve "VAR" adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel hakem ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde Bosna Hersek İkinci Ligi'nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.