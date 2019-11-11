23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7811
  • 6,3784
  • 272.931
  • 103026
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bosna Hersek'te hakemlere şike operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Görevlerini kötüye kullandıkları ve organize suç işledikleri iddiasıyla Bosna Hersekli çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yürütülen ve "VAR" adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel hakem ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde Bosna Hersek İkinci Ligi'nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA