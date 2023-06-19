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Spor

Bournemouth'da Gary O'Neil dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil ile yoların ayrıldığını resmen duyurdu.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Bournemouth'da Gary O'Neil dönemi sona erdi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Teknik Direktör Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, Teknik Direktör Gary O'Neil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Bournemouth, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gary'e teşekkürlerini iletirken, kariyerinde de başarılar diledi.

40 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında yardımcı antrenör olarak göreve başladığı Bournemouth'ın başına geçici olarak getirilmiş, sonrasında teknik direktör olarak devam edilme kararı alınmıştı.

İngiliz teknik adam, kırmızı-siyahlıların başında Premier Lig'de 34 maça çıkarken, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

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