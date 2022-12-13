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Spor

Bournemouth'un yeni sahibi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Bournemouth'u, ABD'li iş insanı Bill Foley satın aldı.

AA13 Aralık 2022 Salı 17:10 - Güncelleme:
Bournemouth'un yeni sahibi belli oldu
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

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