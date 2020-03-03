StarSpor 03 Mart 2020 Salı 11:15 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:19

Son 8 maçını üst üste kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir eşik atlatan ve Trabzonspor ile Başakşehir gibi güçlü rakiplerle kafa kafaya gelen Galatasaray'da tüm camia Muslera'nın sergilediği eşsiz performansı konuşuyor. Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici'nin serbest vuruşunda ters ayakta yakalanmasına rağmen kalenin cebine giden topu çıkaran, Gençlerbirliği maçında ise Flavio'nun sert şutunu 90'dan alan Uruguaylı eldivenin takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven vermesi Fatih Terim'i de bir hayli memnun ederken, tecrübeli file bekçisi hakkında 'hedef şampiyonluksa Muslera bir takımı tek başına şampiyon yapabilir' yorumları dikkatlerden kaçmadı.



