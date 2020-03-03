İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2165
  • EURO
    6,9096
  • ALTIN
    319.234
  • BIST100
    109749
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sosyal medyada yeni bir akım! 'Koronavirüs için tek çare Muslera'
Spor

Sosyal medyada yeni bir akım! 'Koronavirüs için tek çare Muslera'

Fernando Muslera'nın son haftalarda sergilediği performans ayakta alkışlanıyor...

StarSpor03 Mart 2020 Salı 11:15 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:19

Son 8 maçını üst üste kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir eşik atlatan ve Trabzonspor ile Başakşehir gibi güçlü rakiplerle kafa kafaya gelen Galatasaray'da tüm camia Muslera'nın sergilediği eşsiz performansı konuşuyor. Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici'nin serbest vuruşunda ters ayakta yakalanmasına rağmen kalenin cebine giden topu çıkaran, Gençlerbirliği maçında ise Flavio'nun sert şutunu 90'dan alan Uruguaylı eldivenin takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven vermesi Fatih Terim'i de bir hayli memnun ederken, tecrübeli file bekçisi hakkında 'hedef şampiyonluksa Muslera bir takımı tek başına şampiyon yapabilir' yorumları dikkatlerden kaçmadı.

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar
Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.