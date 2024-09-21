Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi öncesi iki takımın toplam kadro değeri dikkat çekiyor. İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 19 milyar 800 milyon TL.

GALATASARAY ZİRVEDE

Galatasaray, kadrosunda yer alan futbolcuların 288,45 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe kadrosundaki futbolcuların değeri ise 231,35 milyon Euro. Sarı lacivertliler bu alanda 2. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİLERİ

Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen 100 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ikinci sırada yer alırken, milli futbolcuyu piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez ve Brezilyalı Gabriel Sara takip ediyor.

FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİLERİ

Fenerbahçe'de ise Faslı orta saha Sofyan Amrabat 22 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor. Amrabat'ı, vatandaşı Youssef En-Nesyri 20 milyon euro ile takip derken, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ise 19 milyon Euro piyasa değeri ile üçüncü sırada konumlanıyor.

TARİHİN EN PAHALI DERBİSİ

Ezeli rakiplerin toplam kadro değeri toplam 19 milyar 800 milyon TL'ye (yaklaşık 520 milyon euro) tekabül ediyor. Bu rakam, her iki takımda da tarihin en yüksek kadro değeri konumunda.