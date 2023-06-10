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Spor

Brad Binder, 2023 MotoGP Dünya Şampiyonası sürat rekorunu kırdı

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası İtalya Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarında Brad Binder, sürat rekorunu kırdı.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Brad Binder, 2023 MotoGP Dünya Şampiyonası sürat rekorunu kırdı
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2023 MotoGP Dünya Şampiyonası İtalya Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarında Brad Binder, saatte 366.1 km hızla ulaştı ve MotoGP'de sürat rekoru kırarak tarihe geçmeyi başardı.

Sezonun 6. yarışı öncesinde sıralama turları, MotoGP'nin en ikonik, fiziksel, hızlı, akıcı ve zorlayıcı pistlerinden biri olan Mugello'da gerçekleştirildi. 2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağında İtalya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Brad Binder, saatte 366.1 km hıza ulaşarak, MotoGP tarihinin sürat rekorunu kırmış oldu.

  • Brad Binder
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