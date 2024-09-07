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Spor

Brad Friedel: Türkiye'de futbol işleri panik üzerinden ilerliyor

Beşiktaş YK Danışmanı Brad Friedel, Türkiye'deki transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Türk kulüplerinin üzerindeki baskının Manchester United veya Liverpool'dan daha fazla olduğunu söyledi.

Akşam7 Eylül 2024 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Brad Friedel: Türkiye'de futbol işleri panik üzerinden ilerliyor
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Transfer Room'a siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu: "Türkiye'de futbol işleri panik üzerinden ilerliyor. Bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, kültürel bir şey. Her ülkenin kendi kültürü var. Benim işlerimden birisi aldığımız ve gönderdiğimiz oyuncuların teknik direktörün istediği profile uyup uymadığını denetlemek. Giovanni van Bronckhorst ile her süreçte iletişim halindeyiz. Teknik olarak tüm detayları paylaşıyorum. Onunla ilişkimiz çok iyi. Türk kulüplerindeki baskı, belli açılardan Manchester United veya Liverpool'dan daha fazla. Medya ve sosyal medya kültürü yüzünden... Normalde birkaç maç oynarsanız tribünlerden tepki alırsınız ama Türkiye'de 1 pas hatası yaptığınızda eleştiriliyorsunuz. Bu yüzden takım için doğru karakterleri transfer etmelisiniz. Türkiye'deki en büyük kulüplerden biriyiz. Büyük kulüpler sonuna kadar mücadele eder, biz de öyle yapacağız."

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