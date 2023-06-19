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Spor

Bradley Beal, Phoenix Suns'dan Chris Paul ile takas oldu

Phoenix Suns'ın, Washington Wizards'tan Bradley Beal'ı kadrosuna katarak karşılığında Chris Paul, Landry Shamet, birden fazla ikinci tur draft hakkı ve draft hakkı değişimleri içeren bir paket göndermeyi kabul ettiği bildirildi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Bradley Beal, Phoenix Suns'dan Chris Paul ile takas oldu
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Phoenix Suns'ın, Washington Wizards'tan Bradley Beal'ı kadrosuna katarak karşılığında Chris Paul, Landry Shamet, birden fazla ikinci tur draft hakkı ve draft hakkı değişimleri içeren bir paket göndermeyi kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Beal'ın kontratındaki takas vetosundan vazgeçtiğini belirtti.

Wojnarowski ayrıca, Washington'ın Paul'u anlaşmanın bir parçası olarak şampiyonluk adayı bir takıma göndermeye çalışma yolunda bazı teklifler aldığını bildirdi. TNT'den Chris Haynes, LA Clippers'ın Paul için beklenen taliplerden biri olduğunu söyledi.

The Athletic'ten Josh Robbins, Wizards guardı Jordan Goodwin'in de muhtemelen takasa dahil edileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Beal'ın takas olabileceği bir takım arayışında Wizards'la çalışmayı kabul etmesi sonrası, Suns'ın bu alanda rakiplerinin Milwaukee Bucks ve Miami Heat olduğu açıklanmıştı.

Paul ve Shamet'ın ayrılmasıyla, Suns ekibi için 2023-24 sezonunda yalnızca beş oyuncu sözleşmeli olacak: Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Deandre Ayton ve Cameron Payne (kısmen garantili).

Phoenix'in Booker, Durant, Beal ve Ayton'a ayırdığı toplam maaş miktarı 163 milyon dolar olacak. Bu miktar, öngörülen 169 milyon dolarlık lüks vergi apronun 6 milyon dolar altında yer alıyorr.

Kariyerinin yeni aşamasında Booker ve Durant ile şampiyonluk yolunda mücadele edecek olan Beal, önceki sezonu 23.9 sayı, 5.4 asist ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Beal, 11 yıllık kariyerinin tümünde Wizards forması giymişti.

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