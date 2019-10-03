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Braga ile Slovan Bratislava berabere kaldı

Beşiktaş'ın da yer aldığı K Grubu'nda ilk haftanın iki galip takımını karşı karşıya getiren maçta Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

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Braga maçın 31. dakikasında Bruno Viana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Cezasahası sol yan çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşu Horta kullandı. Bu oyuncunun orasına altıpas ön çizgisi üzerinde Viana kafayı vurdu. top ağlarla buluştu.
 
İlk yarının uzatmalarında Slovan penaltı kazandı. Sporar'ın, Viana tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinden kazanılan penaltı vuruşunu yine Sporar kullandı. Kalecinin kurtardığı penaltıyı Sporar tamamladı ve meşin yuvarlağı 45+4'te ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
 
Braga, 63. dakikada harika bir golle 2-1'i buldu. Sequeria'nın bıraktığı topu cezasahası sol içinde kontrol eden Galeno, müthiş bir vuruşla topu uzak 90'dan ağlarla buluşturdu.
 
87. dakikada Bruno Viana bir kez daha sahneye çıktı. Ancak Viana bu kez sağdan cezasahasına gönderilen ortada topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skorunu ilan etti, Braga: 2 - Slovan Bratislava: 2 
 
Grupta'ki ilk maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 1-0 yenen Braga, puanını 4 yaptı ve 2. sıradaki yerini koruldu. Puanını 4'e çıkaran Slovan Bratislava ise averajla liderliğini sürdürdü.

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