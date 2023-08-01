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Spor

Braian Angola, Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu

Son olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'da forma giyen Braian Angola, Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu

IHA1 Ağustos 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Braian Angola, Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu
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Son olarak P. Karşıyaka forması giyen Braian Angola, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan ve daha sonra P. Karşıyaka'ya transfer olan Kolombiyalı basketbolcu Braian Angola, sergilediği performans ile yeşil-kırmızılıların Basketbol Süper Ligi'nde finale kadar yükselmesinde etkili bir rol oynadı. 29 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibiyle 17.6 sayı, 5 ribaund ve 5 asist ortalamasını tutturdu. Kolombiyalı yıldız böylesine etkili istatistiklere sahip olunca EuroLeague'de mücadele eden Maccabi Tel Aviv, Angola için girişimlerde bulundu ve oyuncu ile her konuda anlaştı. İsrail ekibi ile anlaşma sağlayan Braian Angola, Tel Aviv'e transferi tamamlamak için gitti. 29 yaşındaki gard, iki kez yapılan sağlık kontrolünden geçemeyince transferi iptal oldu. Durum böyle olunca Angola'ya bir diğer İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv talip oldu. Oyuncuyla her konuda anlaşan Hapoel, Angola'nın transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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