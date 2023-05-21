İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Branco van den Boomen'a teklif yağıyor!
Spor

Branco van den Boomen'a teklif yağıyor!

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu için Fransız medyasından transfer haberi yayınlandı.

21 Mayıs 2023 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Branco van den Boomen'a teklif yağıyor!
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu için Fransız medyasından transfer haberi yayınlandı.

Footmercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile üç kulübün temasa geçtiği belirtlildi.

GALATASARAY TEKLİFTE BULUNDU

Toulouse'un sözleşme yenileme teklifini reddeden Van den Boomen ile birden fazla takımın ilgendiği belirtilirken PSV ve Galatasaray'ın teklif yaptığı kaydedildi.

Önümüzdeki sezon Fransa Ligue 1'de, avrupa kupalarında oynayacak bir takımında Van den Boomen'u istediği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun adı İtalya ve İngiltere ekipleri ile de anılmıştı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon 38 maçta 6 gol 13 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.