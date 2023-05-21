Branco van den Boomen'a teklif yağıyor!

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu için Fransız medyasından transfer haberi yayınlandı.

Footmercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile üç kulübün temasa geçtiği belirtlildi.

GALATASARAY TEKLİFTE BULUNDU

Toulouse'un sözleşme yenileme teklifini reddeden Van den Boomen ile birden fazla takımın ilgendiği belirtilirken PSV ve Galatasaray'ın teklif yaptığı kaydedildi.

Önümüzdeki sezon Fransa Ligue 1'de, avrupa kupalarında oynayacak bir takımında Van den Boomen'u istediği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun adı İtalya ve İngiltere ekipleri ile de anılmıştı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon 38 maçta 6 gol 13 asistlik performans sergiledi.