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Spor

Breanna Stewart: Fenerbahçe'nin Euroleague kupasını hak ettiğini düşünüyorum

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Breanna Stewart geçtiğimiz günlerde kazanılan Kadınlar Euroleague şampiyonluğu ve lig hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Breanna Stewart: Fenerbahçe'nin Euroleague kupasını hak ettiğini düşünüyorum
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Breanna Stewart, yaşadıkları Euroleague şampiyonluğu ile ilgili konuşarak, sarı-lacivertli kulübün bu başarıyı hak ettiğini söyledi. Stewart, ligde yarı final ikinci maçında oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili ise "Galatasaray maçına odaklıyız" ifadelerine yer verdi.

Kadınlar Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Birleşik Amerikalı uzun forvet Breanna Stewart, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Böyle bir turnuvada ilk kez şampiyon olmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Breanna Stewart, "İlk kez kazanıyor olmak hepimizin çok gurur duyacağı bir şey. Hiçbir zaman başka bir tane ilk olmayacak. Dolayısıyla bu bizim için çok gurur verici. Böyle özel takımla, böyle büyük turnuvada yapmış olmamız daha da önemli kılıyor. Genel olarak kendimizle çok gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

BU KULÜBÜN BU KUPAYI HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Sarı-lacivertli kulübün böyle bir başarıyı hak ettiğini söyleyen başarılı basketbolcu, "Aslında daha önce kazanmamış olmamız beni en çok motive eden güçtü. Çünkü ben işin öbür noktasında da bulundum ve başka takımla kazandım. Bu takımın, teknik ekibin kulübün bunu hak ettiğini düşünüyordum ve biraz daha o başarıyı tekrarlamam gerekiyordu. Bu kendi başına benim için büyük bir motivasyondu" diye konuştu.

DERBİ ATMOSFERİNİ TATMAK ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY

Ligde yarı final serisi ikinci maçında oynayacakları Galatasaray derbisine değinen Stewart, "Bu rekabetin bilincindeyim. Dışardan gözlemlemek ve içinde bulunmak çok farklı hissiyatlar. Özellikle dün akşam taraftarımızın desteği ile böyle ortamlarda oynamak çok keyifli oluyor ama Euroleague şampiyonu olduktan sonra böyle bir geçiş yapmak biraz daha zorlayabiliyor. Gerçekten derbi atmosferini tatmak çok keyifli bir şey" değerlendirmesini yaptı.

GALATASARAY MAÇINA ODAKLIYIZ

Galatasaray ile yarı finalde oynayacakları ikinci maça odaklandıklarının altını çizen başarılı basketbolcu, "Finale geçmeden önce önümüzde bir Galatasaray maçı daha var. Dolayısıyla biz ona konsantreyiz. Mersin de rakibini bekliyor. Onlar da geçtiğimiz hafta sonu kaybettikleri Euroleague finalinden sonra aç ve istekli olacaklardır bunun bilincindeyiz. Biz ilk önce Galatasaray maçına odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN DESTEĞİ BİZİ ÇOK MOTİVE EDİYOR

Sarı-lacivertli taraftara desteğinden ötürü teşekkür eden Stewart, "Çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Fiziksel olarak salonda bulunanlar olmasa biz biliyoruz ki ekran karşısında bizi destekliyorlar. Bu destek bizi çok rahatlatıyor. Çok motive ediyor. Arkanızda böyle bir gücün olduğunu hissetmek size çok iyi hissettiriyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.

  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
  • Breanna Stewart
  • Euroleague

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