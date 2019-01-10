Bremer olmazsa Zapata

BURAK Yılmaz’ı renklerine katarak forvet sorununu çözen, Nicolas Isimat-Mirin’i alarak da Pepe’nin boşluğunu dolduran Beşiktaş’ın savunmaya bir takviye daha yapmak için girişimlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. İtalya’ya giden Başkan Fikret Orman’ın takımdan ayrılması gündemde olan Enzo Roco’nun yerine düşünülen Bremer için Torino kulübü ile masaya oturduğu bildirildi. İtalyan basını, Orman’ın Bremer için Torino’ya 1.5 milyon euro teklif edip, beklemeye geçtiğini duyurdu. Haberde Beşiktaş’ın olumlu cevap alamaması durumunda rotasını Milan’lı Zapata’ya çevireceği kaydedildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, Kartal’a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.