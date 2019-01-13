Bremer’e kiralık formülü

BEŞİKTAŞ’IN Isimat-Mirin’den sonra savunmanın göbeğine almayı düşündüğü Gleison Bremer için Torino’ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın piyasa değeri 1 milyon euroya düşen 21 yaşındaki Sambacı için İtalyan ekibine kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.