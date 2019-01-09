Bremer’le son zirve ya Simic ya Bartosz
BEŞİKTAŞ’TA transfer için Çizme seferine çıkan Başkan Fikret Orman’ın hedefindeki oyuncular belli oldu.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’TA transfer için Çizme seferine çıkan Başkan Fikret Orman’ın hedefindeki oyuncular belli oldu. Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı, daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Bremer için Torino ile bir kez daha masaya oturdu. Sambacı için 1 milyon euro teklif eden Orman, Seri A kulübünü ikna edemezse rotayı Milan’dan Zapata’ya çevirecek. Kartal, sağ bek için ise Milan’dan Setefan Simic ve Sampdoria’dan Bartosz Bereszynski’yi düşünüyor. Başkan Orman iki futbolcudan birinin transferini bitirmeye çalışıyor.
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